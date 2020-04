Pavullo, multati due cittadini che ripulivano il parco: inaccettabile

Giornata di sole ai tempi del coronavirus in quel di Pavullo: in una zona tranquilla di Pavullo, due onesti cittadini decidono di ripulire il parchetto del quartiere da rami rotti e pericolanti che sono lì dall' inverno 2019. Quale occasione migliore dell'attuale situazione? Un po' di senso civico non ha mai fatto male a nessuno, anzi! E mentre tranquilli, in sicurezza con guanti mascherine e a distanza adeguata ripuliscono il parchetto dai rami pericolanti, qualcuno dalla finestra di casa, forse per gelosia o per frustrazione personale, decide di telefonare alla polizia municipale e denunciare i due.

La polizia municipale fa una bella multa di 280 euro a testa ai due onesti cittadini.

Io ho assistito solo alla parte finale della scena e subito non capivo cosa stesse succedendo, ma dopo aver avuto dei chiarimenti, ho immediatamente scritto alla polizia municipale una mail dove esternavo la mia delusione, Da cittadina che di solito passa al parchetto e raccoglie bottiglie abbandonate, cartacce... mi viene il vomito. Non raccoglierò mai più nulla! Non userò mai più il mio senso civico. E pretenderò da cittadina pagante le tasse che lo stesso rigore sia applicato a tutti quelli che il parco lo sporcano! Pretenderò che la polizia municipale si prenda la briga e l'impegno di passare ogni giorno più volte al giorno a controllare!

Il buonsenso dove è finito? Non si meritava forse una multa salata e anche una bella strigliata colui o colei che ha sporto denuncia verso due onesti cittadini? In questo momento mi sento davvero tanto tanto delusa.

Monica