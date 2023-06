Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













comprendo la vostra preoccupazione per il miserevole stato di spettacolare sporcizia serpeggiante velenosamente per il centro città a seguito dell’errata decisione della Giunta del Comune di Modena e di Hera di scaricare sui cittadini l’onere della gestione dei rifiuti.Sappiate però che nelle periferie della città la suddetta bruttezza sta crescendo già da molti anni senza che ne il Comune di Modena ne l’azienda incaricata abbia mai provveduto alle necessarie riparazioni.Se in centro arrivano tutti, altrettanto dalle periferie tutti entrano e iniziano a vedere l’avanspettacolo rivoltante il cui trionfo scenico sarà assaporato subito dopo.Sarebbe stato più utile passare immediatamente al “porta a porta” integrale accompagnato da un servizio tempestivo ed efficace di raccolta, oppure rimanere nella situazione precedente ma con un servizio anche qui migliore soprattutto nei controlli.Dovrebbe essere lampante a tutti che, se quanto è visibile oggi sulle nostre strade centrali e periferie non è attribuibile ad incapacità dei decisori, allora corrisponde alla loro scelta di diminuire i costi del servizio scaricando gli oneri sui cittadini/utenti.Cordiali saluti daAllegata fotografia multiscenica di una stazione di raccolta In via del Mercato