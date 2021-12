Vaccinazioni over 18 bloccate. E senza terza dose non ho green pass

Buongiorno,sono una ragazza di 32 anni, abito a Bastiglia (Mo) e sono al momento disoccupata.Vi contatto per esporvi la situazione di disagio che sto vivendo riguardante la possibilità di ricevere la terza dose “booster” del vaccino anti Sars-CoV-2 e le difficoltà che sto incontrando nel percorso.Ho finito il mio ciclo vaccinale (doppia dose) il giorno 5 marzo 2021, ai tempi lavoravo come assistente alla poltrona presso uno studio odontoiatrico.Rientrando quindi in una categoria lavorativa “a rischio” ho avuto la possibilità di accedere al servizio di vaccinazione con un’alta priorità rispetto ai miei coetanei, i quali hanno potuto vaccinarsi a luglio 2021.Il mio Green pass scadrà il giorno 5 dicembre 2021, visto che è stato ridotto da 12 a 9 mesi di validità. Nel frattempo il mio contratto di lavoro è terminato.

Nonostante diverse testate giornalistiche affermassero che in data odierna l'azienda ASL avrebbe aperto le vaccinazioni agli over 18, questo non è avvenuto.Ho cercato di prenotare la vaccinazione tramite Fascicolo Sanitario, in farmacia, al telefono ai numeri di recapito dedicati, ma non mi è stata data alcuna possibilità né prospettiva di quando potrò vaccinarmi. Al momento sono altre le categorie alla quale viene fornito il servizio.Dal 6 dicembre, non potrò più accedere ai luoghi e servizi dov’è necessario avere un “green pass base” senza aver fatto prima un tampone, con esito negativo, per ottenerlo.Inoltre entrerà in vigore il “Super green pass” e quindi non potrò più accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche e matrimoni.Avvicinandosi il tempo delle feste natalizie vi lascio immaginare cosa questo possa comportare.Sono inoltre preoccupata per quanto riguarda la mia salute sull’ammontare delle mie difese contro il covid che mi sono “rimaste”.Mi domando: se lo Stato non mi concede la possibilità di vaccinarmi e al contempo mi vieta, da non vaccinata, di accedere a diversi servizi, locali... non stiamo forse parlando di privazione della libertà personale sancita dall’art.13 della nostra Costituzione?Come me, immagino ci saranno altri casi caduti in questo “limbo” non considerato dagli organizzatori della campagna vaccinale.Come posso risolvere questo problema?Grazie per l’attenzione.