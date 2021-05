Joe Dombrowski vince a Sestola, De Marchi è la nuova Maglia Rosa

Un arrivo in solitaria ed in salita quello della quarta tappa del giro d'Italia in piazza Passerini a Sestola. A trionfare è l'americano della UAE Team Emirates. L'azzurro del team Israel Start-Up Nation è il nuovo leader. Arrivano a 2'10'' Nibali e Pozzovivo. Hanno perso poco più di 30'' da Bernal, Ciccone, Landa, Vlasov e Carthy.Ma è di Alessandro De Marchi il grande successo del giorno. Dieci anni dopo il suo primo Giro d’Italia e 85 tappe fatte, il friulano della Israel Start-Up Nation indossa per la prima volta la Maglia Rosa. È il 135° italiano in rosa nella storia del Giro. Due italiani in rosa nella stessa edizione del Giro (Filippo Ganna e Alessandro De Marchi) non succedeva dal 2016, con Gianluca Brambilla e Vincenzo Nibali. E avere solamente atleti italiani in Maglia Rosa nelle prime 4 tappe non accadeva dal 2003 con Alessandro Petacchi.Il giro si trasferisce a Modena dove domani mattina è previsto il ritrovo per la partenza in piazza Roma della quinta tappa Modena - Cattolica. Dopo avere percorso il centro storico e via emilia est, i corridori inizieranno la tappa vera e propria della Fossalta