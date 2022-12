Addio al Re del Calcio: è morto Pelé

Il calcio piange la morte di Pelè. Aveva 82 anni. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, la figlia Kely Nascimento: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”.



Pelé, operato lo scorso anno per un cancro al colon, era ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Le condizioni di O Rei nelle ultime settimane erano peggiorate drasticamente. Il paziente era stato trasferito nel reparto cure palliative, vista l'inefficacia della chemioterapia. Pelé, assistito dai figli, negli ultimi giorni aveva accusato complicazioni a livello cardiaco e renale.

