Al Mapei si ricorda Maradona poi l'Inter batte il Sassuolo 3-0

Si era aperta sotto i migliori auspici ma è terminata con una delusione cocente Sassuolo-Inter. La gara dell'anticipo della nona giornata del campionato di serie A, per i neroverdi imbattuti a -2 dal Milan e a +3 dall'Inter, doveva e poteva essere l'occasione per agganciare la capolista e per staccare l'inseguitrice. Pronostico ribaltato, a favore dell'Inter che aggancia il Sassuolo al secondo posto provvisorio, in attesa degli incontri di domani. Al Mapei stadium finisce infatti 3-0 per la squadra ospiteIn una gara ricca di emozione, e non sono per il gol. Al minuto numero 10, la gara si è infatti fermata per il tributo alla memoria del Pibe de Oro. Le immagini del campione argentino sono state proiettate sul maxischermo e a quel punto le due squadre, che hanno giocato con il lutto al braccio e hanno osservato 1' di silenzio all'inizio come disposto dalla Lega di A, hanno fermato la gara, ripresa poco dopo, con la storia di un 3-0 costruito a partire dallo sblocco del risultato arrivato con Sanchez su assist di Lautaro. Il due a zeto arriva con l'autorete di Chiriches. A chiudere, il tris di Gagliardini.Sassuolo 0Inter 3

Reti: 4' Sanchez, 14' aut. Chiriches, 60' Gagliardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (59' Muldur), Chiriches (42' Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (76' Traoré); Berardi, Djuricic (59' Obiang), Boga; Raspadori (76' Schiappacasse). All. De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (92' Hakimi), Barella (85' Sensi), Gagliardini, Perisic (85' Eriksen); Vidal; Lautaro Martinez (80' Lukaku), Sanchez (80' Young). All. Conte

Ammoniti: Locatelli (S), Rogerio (S), Lopez (S), Perisic (I)