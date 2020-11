Alberto Braglia: Stefano Ferrari racconta la vita dell'atleta del Re

La storia di Alberto Braglia, il più grande ginnasta italiano a cui è intitolato lo stadio di Modena, raccontata da uno dei giornalisti sportivi più noti in città. E' appena uscito in edicola il libro di Stefano Ferrari, 'Alberto Braglia, l'atleta del Re' edito da Minerva.Alberto Braglia (Modena, 23 aprile 1883 – Modena, 5 febbraio 1954) è stato l'unico capace di vincere l'oro in almeno due diverse edizioni da atleta, di ripetersi da allenatore, di essere protagonista nelle edizioni sperimentali a cinque cerchi, di uscire imbattuto per un decennio dalle competizioni internazionali. Pioniere della tecnica sul cavallo con maniglie, nella storia della ginnastica solo per Braglia è accaduto che i giudici si siano rifiutati di giudicare le prove con i voti, sostituendoli con i giudizi, come “Magnifico”, “Insuperabile”, “Fantastico”, tanta era la sua superiorità.Premiato dai sovrani di tutto il mondo, osannato in ogni angolo del Pianeta, Braglia è stato protagonista di una vita leggendaria fatta di ripetute cadute e rapide riprese, episodi al limite del grottesco e che spesso hanno avuto dell'incredibile, il tutto segnato da un destino che lo ha visto soccombere nei modi più assurdi e rialzarsi nelle maniere più imprevedibili. Alberto Braglia, alfiere della Società Panaro di Modena, venne squalificato a vita per presunto professionismo e poi riabilitato, premiato dal Re d'Italia ma anche saltimbanco nei teatri, emigrante di lusso in America ai tempi di Rodolfo Valentino e ambito dal cinema, rovinato da faccendieri senza scrupoli e creduto morto, finito a chiedere elemosina sotto i portici della sua città e, infine, a lavorare come custode nella palestra che portava il suo nome, dove ha conosciuto la fine dei suoi giorni.Nel 1957, dopo un referendum, il Comune di Modena gli ha intitolato lo stadio cittadino, fra i rari casi in Italia di impianti che non portino il nome di un calciatore.Stefano Ferrari, 51 anni, modenese trapiantato a Bologna, è un volto noto di Trc e corrispondente da vent'anni del Corriere dello Sport. Il volume dedicato ad Alberto Braglia arriva dopo i libri di Ferrari “Ricordando Altavilla, l'uomo che salvò la vita a Enzo Ferrari” (Pontegobbo, 2000), “Capitan Pastene. Una terra di Promesse” (Logos-Yema 2004), “Corre la Pace” (Artestampa 2006), le due edizioni di “Su e giù dal Podio” (Pontegobbo 2013/14).