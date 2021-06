Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo calcio

Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad Alessio Dionisi.L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023.La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane.Così il Sassuolo Calcio ha comunicato l'avvenuto accordo con il nuovo allenatore per la prossima stagioneLa comunicazione ufficiale è arrivato dopo poche ore da quella dell'Empoli che informava del fatto che Dionisi non sarebbe più stato l'allenatore per la prossima stagione. L'ex tecnico del Venezia, prima dell'arrivo di Gattuso a Firenze era anche stato timidamente affiancato alla Fiorentina. Per Dionisi è pronta la panchina del Sassuolo.Nella foto la Dionisi e l'Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali