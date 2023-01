Apre ristorante allo stadio Braglia: menù da 195 euro a testa (biglietto compreso)

Il Modena Fc ha deciso di aprire un servizio ristorante esclusivo. Si chiamerà Club 1912, un’area allestita con un numero limitato di posti a sedere, dove potranno essere gustati pranzi o cene prima dell’inizio di una partita della Serie B.



Il servizio comprende: biglietto di Tribuna Autorità per assistere all’incontro, parcheggio a pochi metri dallo stadio, tavolo riservato in base al numero di prenotazioni, menù con 4 portate, bevande e caffè, un gadget ufficiale gialloblù.



Si parte con Modena-Cagliari di venerdì 3 febbraio 2023 e le proposte dello chef ai sapori di Sardegna: il menù, infatti, cambierà di volta in volta, in base alla regione di provenienza della squadra avversaria dei Canarini. Il costo, a persona, è di 195 euro. Venerdì la partita avrà inizio alle 20.30: la cena sarà servita a partire dalle 19.





