Arriva il Pisa: il Modena dopo tre ko prova a invertire la rotta

Il Pisa è un avversario temibile, che dopo un inizio stentato, ha ripreso a macinare gioco e punti. Fuori casa ha un ruolino di tutto rispetto: in 14 gare giocate, ha raccolto 20 punti, con 4 vittorie, 8 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 18 reti segnate e 14 subite; non perde fuori casa dal 4 settembre e in panchina c’era Maran; con il nuovo mister D’Angelo i toscani sono imbattuti in trasferta.Al Braglia sono 27 i precedenti con il Pisa, con 13 vittorie del Modena, 8 pareggi e 6 vittorie dei toscani, tra le quali quella del 22.2.87, quando i toscani del presidente Anconetani espugnarono il Braglia per 1 a 0 nella ripetizione infrasettimanale dell’incontro sospeso per nebbia.Il Modena non batte il Pisa al Braglia da quasi trent’anni: l’ultima vittoria risale infatti al 2 gennaio 1994, 1 a 0 per il Modena, campionato di serie B, rete di Provitali; l’ultima al Braglia è invece datata 7 febbraio 2009, sempre serie B, finì con un pareggio per 3 a 3.Il Modena in settimana si è allenato bene, ma anche oggi Tesser dovrà fare i conti con le assenze; agli infortunati Diaw, Ionita, Cittadini, Ferrarini e Battistella, si aggiunge l’assenza di Magnino, squalificato; il Modena dovrà essere come sempre bravo a fare quadrato e puntare sulle proprie armi, intensità, cattiveria agonistica, applicazione tattica, fisica e mentale, giocando con fiducia nelle proprie qualità e senza paura di sbagliare.





I gialli hanno già dimostrato di non avere mai paura e, nelle difficoltà, sono sempre stati capaci di reagire, grazie alle proprie doti morali e caratteriali che creano compattezza di squadra e senso di gruppo.

Per la gara di oggi, si va verso una modifica del modulo; probabile infatti il ritorno al rombo, con le due punte, per avere più pericolosità e peso in zona d’attacco. La probabile formazione prevede, davanti a Gagno, solita linea a quattro Oukhadda, Silvestri (al rientro dalla squalifica) Pergreffi (fresco di rinnovo in settimana) e uno tra Renzetti e Ponsi, con il primo favorito; a centrocampo le incognite maggiori, viste le tante assenze; sicuro Gerli, mentre per le altre due maglie ballottaggi tra Poli, Armellino, Duca e Mosti, con i primi due favoriti; davanti, probabili Tremolada e Falcinelli a sostegno di Strizzolo, anche se non si esclude l’impiego di Falcinelli in posizione più avanzata; come sempre il mister scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.



Arbitra Volpi di Arezzo, con il quale il Modena ha un solo precedente con una sconfitta; il Pisa, invece ha incrociato il fischietto toscano 5 volte, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle 14, dove sono attesi oltre 9 mila spettatori; in prevendita sono stati venduti oltre 3.500 biglietti, dei quali circa 1700 ai tifosi pisani che saliranno a Modena in massa; troveranno però un Braglia pieno di tifosi gialloblù pronti come sempre a sostenere il canarino addirittura fin dalle fasi del riscaldamento.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc