Bentornato a casa, Modena

Questa sera, calcio di inizio alle ore 21.00, lo stadio Braglia riapre i battenti, dopo la chiusura dovuta alla pandemia da Covid, e riaccoglie finalmente i tifosi per la prima casalinga del torneo di serie C.Il nuovo Modena targato Rivetti debutta al Braglia per il derby del Secchia con i cugini reggiani, una gara che ha sempre un sapore particolare; e ancora di più nelle ultime stagioni, dopo la migrazione di Amadei, Tosi e Salerno al di là del confine del fiume Secchia.Sarà l’incrocio numero 70, tra Modena e Reggiana, con un bilancio leggermente favorevole ai cugini granata.Il Modena che arriva alla gara di oggi è ancora un cantiere aperto; nelle ultime ore di mercato il Ds Vaira ha messo a segno altri due colpi, Armellino e Tremolada, che oggi dovrebbero partire dall’inizio; inevitabile che l’inserimento di altri due nuovi elementi, in una squadra completamente rinnovata da cima a fondo, possa creare, perlomeno nelle prime gare, qualche naturale problema di adattamento e di amalgama tra i compagni.Nella gara di Grosseto, tra gli 11 scesi in campo il Modena presentava ben 8 nuovi giocatori rispetto allo scorso campionato; la squadra è comunque apparsa già ad un buon livello di intesa, sebbene non ancora al top della condizione fisica, come è normale nelle prime gare di campionato.La rosa adesso è completa e sontuosa, e sulla carta i gialli partono con tutti i favori del pronostico, anche tra gli addetti ai lavori, non solo tra i tifosi.I risultati della prime due giornate disputate hanno invece dimostrato che la serie C non è mai una passeggiata, anzi, le insidie sono all’ordine del giorno; e le insidie saranno ancora maggiori a Modena, dove l’attesa dei tifosi è febbrile e le aspettative sono al massimo; tutta la città, tutti i tifosi hanno voglia di grande calcio, e hanno già dimostrato una passione smodata verso i colori gialloblù e verso la nuova proprietà, che a sua volta non ha lesinato impegno e spese.Questa sera dunque il primo dei tanti banchi di prova a cui il Modena sarà sottoposto nel corso di questo campionato.Il Modena sarà chiamato questa sera a una grande prestazione e, perchè no, a una grande vittoria, che dia un segnale importante alla città e al campionato.Appuntamento dunque allo stadio Braglia per una grande notte di sport e di calcio, un vernissage importantissimo per squadra, città e tifosi.Foto Modena Fc