Bocciato credito di imposta per gli sponsor: doccia fredda sullo sport

“Dispiace apprendere che l’emendamento al Decreto Rilancio finalizzato ad introdurre un credito di imposta sulle sponsorizzazioni sia stato respinto dalla Commissione Bilancio della Camera. Con la mancata approvazione di questo incentivo, si getta nell’incertezza il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico di alto livello, bloccando di fatto quell”ascensore’ sportivo che rappresenta allo stesso tempo un presidio sociale unico in tantissime aree del paese in cui si coltivano i talenti delle ragazze e dei ragazzi chiamati a rappresentare l’Italia nell’ambito delle specialita’ Olimpiche e non solo”, ha protestato, con una nota, il Comitato 4.0 costituito da Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega nazionale pallacanestro, Lega volley femminile, Lega volley maschile, Lega Basket femminile e Fidal Runcard.



Una bocciatura che toglie alle società sportive la possibilità e la speranza di risollevarsi dopo il periodo di lockdown puntando sulle sponsorizzazioni incentivate grazie al credito di imposta previsto per gli sponsor stessi. Un volano che non girerà. Il contenuto dell'emendamento potrebbe essere riproposto in un decreto ‘Milleproroghe’ ma ci vorrebbe almeno un mese e le iscrizioni ai campionati vanno effettuate a luglio. Per tante società la bocciatura del provvedimento in commissione potrebbe costituire la differenza sull'affrontare o meno la prossima stagione.