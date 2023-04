Boxe, a Modena il 6 maggio il 'Derby della Secchia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo appuntamento si è tenuto a Bologna il 19 marzo e in quella occasione i pugili modenesi Pikachu, Zucco e Victor hanno portato a casa 3 vittorie consecutive. Il verdetto finale vede Modena in vantaggio con 4 vittorie e un pareggio, mentre Bologna si è fermata a 1 vittoria.Il 6 maggio per Ring-Adora Boxe saliranno sul ring Ilias, Pikachu, Zucco, Victor, Scudo, Giulio, Zannella e Samu. Per la categoria schoolboys combatteranno Samu, Vale e Damir.