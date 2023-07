C'è gruppo, il Modena inizia col passo giusto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tanti innesti nel nuovo Modena guidato da Mister Paolo Bianco. E tanti tifosi gialloblù, al campo di Lotta di Fanano, dove il caldo premeva quasi come in pianura, per assistere alla prima amichevole della nuova stagione, finita 9-0, contro il Formigine, che frequenterà il campionato di Eccellenza. Alla presenza di Carlo e Mattia Rivetti, tra applausi e foto con tanti bambini e ragazzi in maglia gialloblù. Dieci le novità rispetto alla passata stagione. Fatte ruotare per buona parte in campo nei due parziali da 45 minuti dove il mister ha iniziato ad avere alcuni spunti importanti sulle caratteristiche di ognuno e sulle linee su cui favorire l'amalgama e la creazione del gruppo. Il gol più veloce nella storia dei ritiri gialloblù a Fanano è di Bozhanaj dopo neppure 50 secondi, quindi vanno in rete Battistella (al rientro in partita dopo il lungo infortunio), due volte Falcinelli di cui la seconda su rigore, Zaro al ribattessimo canarino, Tremolada che apre il sipario della ripresa, chiosata da una tripletta spettacolare di Strizzolo.