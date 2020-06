Calciomercato: sempre più vicino l’addio di Boga al Sassuolo

La dirigenza ha espresso ufficialmente la volontà di confermare la permanenza di Jeremie Boga al Sassuolo anche per la prossima stagione. Eppure, in questo momento, ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. Per le casse della società neroverde non è un dettaglio di poco conto, visto che le quotazioni del calciatore francese di origini ivoriane sono decisamente in rialzo. C’è da scommettere che l’analisi costi-benefici delle offerte che arriveranno sarà particolarmente scrupolosa. Per ora, il giocatore finge di non interessarsi all’argomento e rimanda qualunque decisione a dopo la fine del campionato. Solo allora — dice — sarà pronto a valutare.

Abile trequartista e ala offensiva, Boga è dotato di grande qualità tecnica, con un tiro potente e preciso, ed è capace di tessere gioco e allo stesso tempo di realizzare veloci fughe individuali. Questo tipo di giocatore trova sempre più spazio nel calcio moderno. Dai dribbling fulminei e dai gesti imprevedibili di giocatori come Boga, infatti, sempre più spesso arrivano goal decisivi che ribaltano i pronostici della partita, motivo per il quale sono sempre più diffuse tra gli appassionati di calcio le scommesse live, nelle quali i pronostici possono essere effettuati anche durante lo svolgimento dell’incontro. Nato a Marsiglia nel 1997 e trasferitosi in Inghilterra all’età di 12 anni, Boga è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chelsea. Nel 2018, il Sassuolo lo acquistò definitivamente per 3,5 milioni di euro con un contratto di quattro anni. In Serie A, ha giocato finora 49 incontri, realizzando 11 goal segnati sia di piede sia di testa, sia dalla distanza sia su azione personale. Non c’è da stupirsi che oggi il suo valore di mercato si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, ma sembra che ci siano società già pronte a offrire fino a 30 milioni.

La società del Napoli, in particolare, è quella che più si è esposta nel manifestare il proprio interesse e, alcuni mesi fa, avrebbe già avanzato un’offerta. La concorrenza, sia in Serie A sia a livello internazionale, è comunque molto nutrita. Juventus, Milan (data per favorita dai media spagnoli) e Roma vengono spesso citate dalle indiscrezioni di mercato. Per quanto riguarda le squadre straniere, per ora resta escluso un ritorno di Boga al Chelsea. Il Sassuolo, infatti, ha già versato al club inglese la cifra richiesta per annullare il diritto di recompra, che gli avrebbe permesso di riacquistare il calciatore. In questo momento in prima fila, per cercare di chiudere l’affare, ci sono il Barcellona (con cui la società neroverde è in ottimi rapporti) e l’Olympique Marsiglia (squadra della città natale del giocatore). Quest’ultima sembra essere un’opzione ben vista da Boga, che recentemente ha dichiarato: “È un club che mi fa sognare da quando sono piccolo. Sono nato a Marsiglia e ho sempre sognato di giocare per l’OM”.

Tra poche settimane si aprirà ufficialmente l’asta estiva. Solo allora capiremo quali sono le vere intenzioni del Sassuolo e scopriremo con quale squadra giocherà alla fine quello che viene considerato da molti come uno dei migliori giocatori nell’uno contro uno in Europa.