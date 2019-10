Castelfranco, il (solito) rigore non basta più

La notizia del giorno del girone A di Eccellenza riguarda come sempre il. No, non è l'ennesimo rigore a favore, il settimo in sei partite (sì, abbiamo controllato: si tratta di record italiano), no, quello non è nemmeno più quotato alla Snai, ma dei due rigori che ha subito contro e che hanno permesso al modestodi espugnare, meritatamente però, il Ferrarini. Finisce 2 a 1, con reti, tutte dagli 11 metri, di Leonardi per la Virtus (nella foto) e Buffagni e Metitiero.Non preoccupatevi, non vi tedieremo ancora con la barzelletta (non troviamo altro termine) dei rigori pro Castelfranco: del resto, lo sapete, è dalla prima giornata che scriviamo che la Virtus finirà la stagione con 45-50 rigori e i dati ci stanno dando pienamente ragione, ma la cosa che salta all'occhio è che il Castefranco senza quei rigori (molti rigorini, diciamo così), sarebbe ora in fondo alla classifica.Chi invece è nelle posizioni altissime della classifica è la sorprendenteche con la firma del solito Habib (gran giocatore), liquida lae ora occupa il secondo posto solitario dietro al, che si sblocca in casa battendo 2-1 ilnella sfida di cartello della giornata. Va comunque detto che finora il calendario della Sanmichelese non è stato affatto impossibile, coi sassolesi che hanno affrontato tutte formazioni in fondo o quasi alla classifica. Bene ha fatto anche ilche con un po' di fortuna (ai reggiani manca un rigore) è andato a prendere un ottimo punto dal campo dal campo della. Da segnalare, sempre per quanto riguarda le modenesi, i pareggi del San Felice che ha dominato la sfida con l', e delin casa contro il. Ah, dimenticavamo il, ma la sconfitta, l'ennesima di questo avvio di campionato, per 4-0 sul campo dellanon fa notizia.Nel girone B di Promozione, la capolistavince il big match sul campo dele getta la maschera. Decidono la sfida le reti di Bega e Capasso che lanciano i ragazzi di Pivetti. Rispondono presente però sia ilche espugna, soffrendo, per 3-2 il campo delcon la tripletta, condita da due rigori, di Jeorge (per i locali doppietta di bomber Barozzi), e ilcapace di imporsi col medesimo punteggio in trasferta contro ilcon la doppietta di Bettelli e il gol di Ierardi (per i bolognesi reti di Aning e Dalrio). Mezzo, anzi intero, passo falso dellache in casa non va oltre l'1-1 col modesto Galeazza, che passa addirittura in vantaggio con un rigore di Bongiovanni e viene raggiunto all'85' da un altro rigore trasformato da Corbelli. Dopo le dimissioni di mister Palladino, la, affidata per il momento a Giardina, torna alla vittoria superando 3-0 un Polinago in crisi (i modenesi sono ultimi assieme al Galeazza, mamma mia); i gol sono portano le firme di Vaccari, Bahi e Trotta. Trascinato da un super Ciarlantini, ilsi impone per 4-3 sul campo di unafinora davvero deludente, per non usare un altro termine; le sequenza delle reti: 24' Ciarlantini (C), 26 Bianchi (C), 36' Ciarlantini (C), 40' e 50' Nadiri (S), 60' Manolescu (S), 83' Ciarlantini (C). Colpo esterno delcontro unin piena crisi e sicuramente tra le delusioni di questo avvio di stagione, soprattutto dopo l'ottima stagione corsa. I modenesi replicano con Ogbeide e Migliorini alla rete iniziale di Fabio Piermattei e grazie a questi tre punti, raggiungono proprio il Vezzano. Pareggio tra: i modenesi passano al 59' Mazzini, poi rimette le cose a posto al 63' Owusu; è un punto che serve poco ad entrambre. Infine, lacontinua a sorprendere battendo 2-1 il Luzzara coi gol di Pagano e Lagonegro (rig.), per i reggiani pareggio momentaneo di Savoia.