Ciclismo, Rachele Barbieri fa poker: ancora una medaglia agli Europei

Elisa Balsamo e Rachele Barbieri hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo nella prova femminile in linea su strada dei Campionati Europei di ciclismo. Per la campionessa di Serramazzoni del team Liv Racing Xstra e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è la quarta medaglia tra pista e strada in questa rassegna continentale. Oro per la olandese Lorena Wiebes (Team DSM). In totale sono 14 le medaglie del ciclismo azzurro a Monaco: 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Le altre azzurre in gara oggi sono giunte attardate: 32esima Ilaria Sanguineti, 45esima Maria Giulia Confalonieri, 48esima Barbara Guarischi, 51esima Arianna Fidanza, 60esima Elena Cecchini, 83esima Marta Bastianelli