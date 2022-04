Contro l'Imolese serve qualità e determinazione

“Siamo nel finale di stagione – ha commentato il tecnico Attilio Tesser nel prepartita di venerdì – in coincidenza di un anniversario importante per il Modena e per la comunità che lo sente. Noi viviamo con la comunità e la squadra con essa, tutte le nostre energie fisiche e nervose devono essere messe sulla partita. Al nostro fianco ci saranno oltre 10mila tifosi e questo ci inorgoglisce perché la gente è sempre stata con noi”.“L'imolese? Cerca punti salvezza e sa fare buone partite. Domani ci saranno in palio tre punti importanti, in campo la squadra dovrà mettere tutta la sua determinazione e qualità. Questo deve essere lo spirito'