Coppa Italia, derby Modena Sassuolo, al via la prevendita

Mercoledì mattina alle 10 partirà la prevendita dei biglietti validi per il derby di Coppa Italia con il Sassuolo che si giocherà allo stadio Braglia lunedì 8 agosto alle 18. Il match è valido per i 32esimi di finale. I tagliandi sono acquistabili sul sito modenacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.

Il giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno chiuse.



Si ricorda che questa partita non è compresa nell’abbonamento 2022/23, ma abbonati 2022/23 potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, inserendo al momento della transazione il codice della propria Modena Card. Promo valida per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento entro domenica 31 luglio 2022 compresa.

I settori Poltronissime Kerakoll, Distinti Laterali e Gradinata Scoperta resteranno chiusi.



SETTORI E PREZZI divisi per intero, ridotto abbonati e ridotto Under 16



TRIBUNA AUTORITA’ 25 €, 10 €, 10 €

TRIBUNA COPERTA 15 €, 10 €, 10 € S X Y ZTRIBUNA SCOPERTA 10 €, 5 €, 5 € AZ A B C D DZCURVA MONTAGNANI 10 €, 5 €, 5 €DISCHI IN PIAZZA – via Castellaro, 41GREEN CLUB – via Pescia, 343ISITICKET – via Emilia Centro, 218TABACCHERIA BALUGANI – via Emilia Ovest, 476TABACCHI & GIORNALI – strada Albareto, 657La vendita dei biglietti per il settore Ospiti prenderà il via mercoledì 3 agosto alle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapvIl prezzo del biglietto è di 10 € + commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni.