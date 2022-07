Coppa Italia, Modena-Catanzaro: prevendita al via dal 25 luglio

Primo appuntamento ufficiale della stagione 2022/23: il 31 luglio, con inizio alle ore 20.30, si gioca per il turno preliminare Coppa Italia Frecciarossa. Per assistere a Modena-Catanzaro, sarà attiva la prevendita da lunedì 25 luglio alle 10.La partita non è compresa nell’abbonamento riservato al campionato di Serie B, ma chi lo ha già sottoscritto o chi lo sottoscriverà entro le 17 del 22 luglio potrà acquistare un tagliando a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, fino all’inizio alla gara stessa.PUNTI VENDITAsito web https://modenacalcio.vivaticket.it/punti vendita VivaticketIl giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno CHIUSE.Si ricorda che questa partita NON è compresa nell’abbonamento 2022/23.Gli abbonati 2022/23 potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, inserendo al momento della transazione il codice della propria Modena Card. Promo valida per coloro che sottoscrivono l’abbonamento entro le 17:00 di venerdì 22 luglio 2022.I settori Poltronissime Kerakoll, Distinti Laterali e Gradinata Scoperta resteranno chiusi.SETTORI E PREZZI interi e ridottiTRIBUNA AUTORITA’25 €10 €TRIBUNISSIMA LATERALE20 €10 €AB EFTRIBUNA COPERTA15 €10 €S X Y ZTRIBUNA SCOPERTA10 €5 €AZ A B C D DZCURVA MONTAGNANI10 €5 €