Coppa Italia serie C: il Modena è fuori

l Piacenza supera il Modena ai calci di rigore a passa ai quarti di Coppa Italia. Una partita incredibile quella andata in scena al “Braglia”, decisa dai tiri dal dischetto dopo il 4-4 al termine dei supplementari, con i biancorossi capaci di rimontare due volte e di andarsi a prendere la qualificazione.Un Modena che già prima del fischio di inizio soffriva per la mancanza di diversi riferimenti in infermeria, è caduto, nello stadio di casa, in Coppa Italia, per ciò che sul piano fisico era lo scenario più temibile, ovvero quello dei tempi supplementari e dei rigori. Solo i calci di rigore hanno messo fuori il Modena dalla Coppa Italia, il Piacenza si è imposto 8-7: “C’è tanto dispiacere – sottolinea Tesser- perché perdere non fa mai piacere, ai rigori ancora meno. Visti i tanti infortunati che abbiamo i 30 minuti di supplementari non ci volevamo, eravamo in pochi pure in panchina”.I Un’altalena di emozioni, con il Piacenza passato in vantaggio in avvio di gara prima del ritorno dei padroni di casa, che a inizio ripresa conducevano per 3-1; in tre minuti i biancorossi agguantavano il pari, per ritrovarsi di nuovo sotto nel primo tempo supplementare ma in grado per la seconda volta di risalire.Nella foto (ModenaFC), Attilio Tesser, allenatore Modena