Corrida dell'Angelo: la classifica generale maschile, femminile e per categoria

Pos. M/F Pett. Cognome Nome Cat. 1 Società Risultato Naz.1 1 1 18 SELVAROLO Pasquale SM G.S. FIAMME AZZURRE 0:21:23 ITA2 2 2 9 CRIPPA Nekagenet SM C.S. ESERCITO 0:21:32 0:00:08 ITA3 3 3 3 MUSYOKA Martin Mumo SM RUN2GETHER 0:21:35 0:00:11 KEN4 4 1 21 BUKURU Leonce PM COSENZA K42 0:21:38 0:00:14 BDI5 5 4 22 NIYOMUKIZA Jean Marie Via SM ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 0:21:44 0:00:20 BDI6 6 5 5 MAIYO Rodgers SM A.S.D. PODISTICA TORINO 0:21:57 0:00:33 KEN7 7 6 7 LOLKURRARU Lengen SM ATLETICA SALUZZO 0:22:05 0:00:41 KEN8 8 7 8 RIUNGU Eric Muthomi SM ATLETICA SALUZZO 0:22:14 0:00:50 KEN9 9 8 20 AGOSTINI Francesco SM ATL. CASONE NOCETO 0:22:23 0:00:59 ITA10 10 1 2 BETT Amos Kipkemboi SM35 RUN2GETHER 0:22:52 0:01:28 KEN11 11 9 63 CANTONI Luca SM ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 0:22:54 0:01:30 ITA12 12 10 91 CACACI Michele SM A.S.D. DINAMO SPORT 0:22:57 0:01:33 ITA13 13 2 93 D'ALTRI Lorenzo PM ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 0:23:00 0:01:36 ITA14 14 11 95 UCCELLARI Davide SM ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 0:23:04 0:01:40 ITA15 15 2 35 MONTORIO Marco SM35 ATL. RIGOLETTO 0:23:36 0:02:12 ITA17 16 1 94 MANFREDINI Tommaso SM40 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 0:24:07 0:02:43 ITA18 17 3 102 MEI Massimo SM35 ATL. CASTELLO 0:24:18 0:02:54 ITA20 18 12 83 ACCARDO Gianmarco SM A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:24:20 0:02:56 ITA21 19 13 53 BRADANINI Matteo SM DK RUNNERS MILANO 0:24:32 0:03:08 ITA23 20 14 61 CASSI Samuele Oskar SM TOSCANA ATLETICA FUTURA 0:24:43 0:03:20 ITA25 21 1 99 PASETTO Gianluca SM50 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 0:25:11 0:03:47 ITA27 22 4 101 GINOSA Arturo SM35 LOLLIAUTO ASD 0:25:26 0:04:02 ITA29 23 3 74 TAINO Geremia PM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 0:25:32 0:04:09 ITA33 24 2 46 GENTILE Maurizio SM50 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:26:34 0:05:10 ITA34 25 5 67 DEGLI ESPOSTI Cleverson SM35 G.S. GABBI ASD 0:26:38 0:05:14 ITA35 26 3 33 STANZANI Niki SM50 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:26:55 0:05:31 ITA37 27 2 98 FINI Stefano SM40 POD. OZZANESE 0:26:58 0:05:34 ITA38 28 15 54 PINTO POLIGNANO Antoine SM ATLETICA MANARA 0:27:10 0:05:46 ITA40 29 1 96 SALVATORE Gerardo SM45 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 0:27:14 0:05:50 ITA41 30 4 31 BARUFFI Andrea SM50 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:27:18 0:05:54 ITA42 31 5 40 BONFIGLIOLI Gian Carlo SM50 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:27:34 0:06:10 ITA43 32 3 86 MARCHESI Maurizio SM40 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:27:42 0:06:18 ITA44 33 4 60 PANCIROLI Luca PM ATLETICA MANARA 0:27:51 0:06:27 ITA45 34 16 62 DE LUCA Alessandro SM RUNCARD 0:28:13 0:06:49 ITA46 35 6 64 CIAMPOLI Vincenzo SM35 ATL. CIBENO 0:28:15 0:06:51 ITA47 36 2 41 BIANCHI Alessandro SM45 A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:28:19 0:06:55 ITA48 37 17 25 PIZZO Fabio SM A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 0:28:23 0:06:59 ITA49 38 1 42 DE COL Paolo SM55 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 0:28:35 0:07:11 ITA50 39 2 97 GANDOLFI Carlo SM55 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 0:28:43 0:07:19 ITA51 40 5 76 COPERCINI Andrea PM K3 SSD ARL 0:28:52 0:07:28 ITA54 41 4 56 MOCCIA Gerardo SM40 ASD 3'.30'' TEAM 0:29:35 0:08:11 ITA55 42 18 58 SORBI Alessio SM ASD 3'.30'' TEAM 0:30:04 0:08:40 ITA56 43 5 80 CASSAN Stefano SM40 ATLETICA SAN MARTINO 0:30:10 0:08:46 ITA57 44 3 75 TAINO Andrea SM45 MARATHON CREMONA 0:30:51 0:09:27 ITA62 45 4 48 BRANDUZZI Dario SM45 MODENA RUNNERS CLUB ASD 0:32:47 0:11:23 ITA63 46 5 79 D'AGOSTINO David SM45 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 0:33:21 0:11:57 ITA64 47 19 37 PERROTTA Fabrizio SM A.S. LA FRATELLANZA 1874 0:34:53 0:13:29 ITA65 48 20 104 MUSCOLINO Michael SM CAMPUS VARESE RUNNERS 0:35:25 0:14:01 ITA66 49 6 68 SINGH Kavinder Giovanni SM40 SPORTS CLUB MELEGNANO 0:35:45 0:14:21 ITA67 50 3 82 LIDA TANZI Luigi SM55 ATLETICA MANARA 0:35:48 0:14:24 ITA68 51 1 32 RIGHI Paolo SM60 TEAM MUD & SNOW ASD 0:36:14 0:14:50 ITA69 52 6 100 MEO Ciro SM50 RUNCARD 0:36:18 0:14:54 ITA70 53 7 69 TEBALDI Fabrizio SM50 RUNCARD 0:36:21 0:14:57 ITA71 54 8 57 AZZARELLO Luciano SM50 ASD 3'.30'' TEAM 0:36:21 0:14:57 ITA72 55 1 109 PIVETTI Maurizio SM65 POD. FORMIGINESE 0:36:53 0:15:29 ITA73 56 6 49 SPATERNA Fabio SM45 ASD ATLETICA STEZZANO 0:37:45 0:16:21 ITA75 57 2 38 FILIPPI Franco SM60 G.S. FRAVEGGIO 0:40:22 0:18:58 ITA76 58 4 34 BARBAGALLO Edmondo SM55 ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 0:40:50 0:19:26 ITA78 59 7 43 SOLIANI Marco SM45 RUNCARD 0:44:05 0:22:41 ITA79 60 21 70 DALLAGLIO Alex SM RUNCARD 0:44:05 0:22:41 ITA80 61 1 39 LUCIN Luigi SM75 G.S. FRAVEGGIO 0:45:25 0:24:01 ITA82 62 1 105 GHERARDI Damiano AM S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 0:45:52 0:24:28 ITA83 63 2 119 CUOGHI Giuseppe SM75 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 0:55:47 0:34:23 ITA84 64 3 92 GENNARI Elvino SM75 POL. UNIONE 90 0:59:52 0:38:28 ITA85 65 5 44 SACCO Renato Angelo SM55 POLISPORTIVA TORRILE 1:01:52 0:40:29 ITA86 66 6 47 ROMANO Riccardo SM55 A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI 1:01:53 0:40:29 ITA16 1 1 16 YAREMCHUK Sofiia SF C.S. ESERCITO 0:24:05 ITA19 2 2 23 NAHIMANA Cavaline SF ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 0:24:19 0:00:13 BDI22 3 1 19 CAVALLI Ludovica PF C.S. AERONAUTICA MILITARE 0:24:35 0:00:29 ITA24 4 3 13 KINGORI Ziporah Wanjiru SF A.S.D. 