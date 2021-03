Disastro Modena, il derby è del Carpi: 3-0 al Cabassi

'Essere battuti è un conto, essere umiliati è un altro'. Non sono nemmeno terminati i 4 minuti di recupero sul finale di Carpi-Modena che sulla pagina social della società gialloblù parte una raffica di critiche dirette e senza appello. Il Modena di Mignani perde 3-0 il derby con il Carpi di mister Pochesci. Squadre che proprio nel derby si mostrano irriconoscibili. Forse la peggior partita per il Modena e la migliore per il Carpi. In una gara senza di fatto storia. Con un copione che si ripete. Quello di un derby dove la squadra più indietro in classifica supera quella che sta davanti, ma soprattutto il copione di un Modena incapace di reagire quando sotto. E il Modena, sotto, ci va subito, con il rigore trasformato a 3 minuti dal fischio di inizio. Con Ghion che replicherà nel secondo tempo sempre su rigore. Tre i rigori , uno del Modena, che sul finale Scappini getta come ultimo simbolo di una partita nata male e finita peggio per i giallobù che ora si trovano a 8 punti da un Padova che decolla con la contestuale vittoria sul Perugia.CARPI – MODENA 3-0CARPI: Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi (32’st Bayeye), Ghion (32’st Cejias), Fofana, Lomolino (43’st Ercolani); Mastour; Giovannini, De Cenco (43’st De Sena). All. Pochesci.A disposizione: Pozzi, Eleuteri, Ercolani, Llamas, Varoli, Martorelli, Ferretti, Offidani, .MODENA: Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni (23’st Prezioso), Gerli, Castiglia (37’st Corradi); Tulissi (37’st Sodinha); Luppi (23’st Scappini), Spagnoli. All. Mignani.A disposizione: Narciso, Chiossi, Ingegneri, De Santis, Mattioli, Davì, Varutti, Vaccari.Arbitro: sig. Adalberto Fiero di Pistoia.Marcatori: Ghion 3’pt rig., 31’st rig, Venturi 13’stAmmoniti: Gerli, Castiglia, Gozzi, Rossi, Bellini, Pochesci (all. Carpi)Espulso: Simone Vergassola (vice allenatore Modena) per proteste al 44’ptRecupero: pt 1′ – st 4′Foto Vignoli