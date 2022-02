Djokovic: 'Rinuncio ai tornei per difendere scelta di non vaccinarmi'

Il campione del mondo di tennis Novak Djokovic si dice pronto a rinunciare a qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il Roland Garros, se come condizione per partecipare gli venisse imposto l'obbligo di vaccinarsi. Lo ha detto in un'intervista esclusiva alla Bbc, rilasciata a un mese dall'espulsione dall'Australia.'Sì, è un prezzo che sono disposto a pagare - ha detto Djokivic -. Sostengo pienamente la libertà di decidere se essere vaccinati o meno. Il principio di poter decidere sul mio corpo è più importante che vincere qualsiasi titolo o di qualsiasi altra cosa e io cerco di essere in armonia con il mio corpo più che posso. Non sono mai stato contro i vaccini, mi rendo conto che a livello globale tutti stanno facendo grandi sforzi per affrontare questo virus e, auspicabilmente, vederne la fine, e la vaccinazione è probabilmente lo sforzo maggiore in questo senso. Ma ho sempre sostenuto la scelta di decidere cosa mettere nel tuo corpo e, sulla base delle informazioni che ho ricevuto, ho deciso di non vaccinarmi'.