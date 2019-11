Duca regala la seconda vittoria al Modena

Il mister gialloblù Mauro Zironelli centra l'impresa di allontanarsi dalla zona critica della classifica e soprattutto bissare il successo, il secondo consecutivo, in casa. E nell'ultimo caso contro una squadra ostica come la Virtus Verono e, tantopiù, in 10, praticamente per tutto il secondo tempo.



Primo tempo avaro di occasioni e di emozioni. A inizio ripresa la possibile svolta: espulso Stefanelli per doppia ammonizione e fallo su Odogwu e Modena in dieci. Al 23′ gran corner di Sodinha e Spaviero, a pochi passi dalla porta, manda fuori. Nonostante la superiorità numerica la squadra di Fresco va in bambola e Zironelli spinge i suoi all’impresa: al 35′ tiro di Spagnoli respinto da Chiesa, pallone che finisce sui piedi di Duca che con uno splendido tiro a giro indovina il gol della domenica

Il tabellino



MODENA-VIRTUS VERONA 1-0



Reti: 80′ Duca



Modena (3-5-2) Gagno; Ingegneri (81′ Politti), Perna, Stefanelli; Mattioli, Pezzella, Davì, Laurenti, Spaviero (73′ Duca), Sodinha (86′ Tulissi); Spagnoli (86′ Rossetti).

A disposizione: Narciso, Politti, Cargnelutti, Varutti, Rabiu, Boscolo Papo, Duca, Tulissi, De Grazia, Ferrario, Rossetti.



All. Zironelli



Virtus Verona (4-3-1-2) Chiesa; Pinton (67′ Lavagnoli), Sirignano, Curto, Vannucci (85′ Mannarin); Cazzola, Sammarco, Onescu; Danti (77′ Da Silva); Magrassi (77′ Lupoli), Odogwu.

A disposizione: Baravelli, Malaffo, Santacroce, Lavagnoli, Gasperi, Fermo, Danieli, Da Silva, Manarin, Lupoli.



All. Fresco



Arbitro: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Assistenti Antonio Marco Vitale e Fabrizio Aniello Ricciardi, entrambi di Ancona)



Ammoniti: Perna, Sirignano, Cazzola, Zironelli (mister Modena), Duca, Rossetti



Espulsi: Stefanelli (doppia ammonizione)