Europei: l'Italia stravince 3-0 e all'Olimpico c'è il pubblico

L'avversario non ha dimostrato grandi qualità ma il successo nella prima gara dell'avventura europea non era scontata. Davanti al pubblico dell'Olimpico, limitato a 16.000 ma capace di regalare la sensazione di una nuova normalità l’Italia di Mancini convince e conquista i primi tre punti nel gruppo A. Gara aperta nella ripresa da un’autorete di Demiral. Il raddoppio azzurro porta la firma di Immobile che successivamente si trasforma in assist-man per Insigne che chiude il match sul definitivo 3-0. Buona prestazione di Berardi. Donnarumma quasi mai impegnato, la differenza di tiri si misura nell'ordine di 25:1 per l'Italia. Prossimo impegno degli Azzurri mercoledì 16 contro la Svizzera