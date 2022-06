F1 GP Canada: vince Verstappen, Ferrari seconda e quinta

Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Canada dopo avere combattuto con il ferrarista Carlos Sainz, che che fino all'ultimo è stato sulla scia della Red Bull ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Seconda vittoria consecutiva per l’olandese della Red Bull campione del mondo che dipende sempre più la posizione di vertice. Gara molto positiva e di carattere anche per Charles Leclerc, che è riuscito a rimontare dalla 19a alla 5a posizione. Tra le due Ferrari le due Mercedes che hanno chiuso al terzo e al quarto posto, rispettivamente con Hamilton e Russell.

