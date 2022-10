F1: in Texas vince Verstappen, terzo Leclerc, Sainz fuori

Verstappen vince davanti a Hamilton il Gran Premio di Formula 1. Terzo Leclerc autore di una immensa rimonta. Red Bull campione del mondo nel Costruttori e lo ha sottolineato festeggiando sul palco del podio con il fondatore. Colpo di scena al via: alla prima curva Sainz viene colpito da Russell lateralmente e riporta un danno al sistema idraulico che rende impossibile proseguire. Per Russel, che continua la gara, vengono attribuiti solo con 5 secondi di penalità. Pericoloso incidente, senza conseguenze per i piolati, tra Alonso e Stroll. Il Mondiale torna il prossimo weekend in Messico