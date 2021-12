F1, Verstappen beffa Hamilton all'ultimo giro ed è campione del mondo

Max Verstappen è il nuovo campione del Mondo di Formula 1. Il pilota olandese 23enne ad Abu Dhabi supera Hamilton all'ultimo giro grazie all'ingresso della safety car e vince la gara. Decisiva la strategia del cambio gomme con il sette volte campione inglese penalizzato da un solo cambio e con un'auto non in grado di competere con la Red Bull che aveva appena montato nuovi pneumatici. Terza la Ferrari di Sainz. Ultima gara per Kimi Raikkonen, ultimo pilota a vincere un mondiale con le Rosse.

