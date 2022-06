Formula 1, doppietta Red Bull. Per la Ferrari è profondo rosso

Max Verstappen vince il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota olandese della Red Bull sfrutta una giornata da incubo per la Ferrari, confermandosi in testa al Mondiale. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti costretti al ritiro: il monegasco ha dato forfait per un problema al motore quando era al comando della gara, mentre lo spagnolo si è fermato a causa di un problema idraulico. Giornata trionfale invece per la scuderia di Milton Keynes che piazza Sergio Perez (con giro veloce) in seconda posizione, a precedere le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Completa la top-5 l’AlphaTauri di Pierre Gasly, seguito dai veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Ottavo e nono posto per le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Da segnalare anche i ritiri per problemi di affidabilità di Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo).Il motore della Ferrari di Leclerc ha iniziato a fumare al 21esimo giro con il conseguente ritorno ai box del pilota. 'Soffriamo di problemi di affidabilità? Vedendo le ultime gare sembra di sì, non vorrei dire tante cose perché non trovo le parole giuste ora – ha commentato Leclerc -. Fa male, la competitività c’è ma poi manca il risultato finale. Vedremo domani, non possiamo ignorare questi punti persi. Perdiamo altri 25 punti, che sono tanti'.