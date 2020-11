Formula Uno, a Imola vince il solito Hamilton

Lewis Hamilton con la Mercedes vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola precedendo il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e la Renault di Daniel Ricciardo. Trionfo per la Mercedes che, grazie alla doppietta, porta a casa il settimo titolo costruttori consecutivo superando il record della Ferrari targata Michael Schumacher che si era fermata a 6 titoli costruttori consecutivi. Ai piedi del podio, a chiudere al 4° posto, l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat che precede la prima delle Ferrari guidata da Charles Leclerc, quinto al traguardo, davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alle due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris così come alla due Alfa Romeo Racing guidate da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Fuori dalla zona punti, invece, l’altra Rossa guidata da Sebastian Vettel con il tedesco che non riesce ad andare oltre il 12° posto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.