Gp Monaco, Leclerc pole. E' doppietta Ferrari, poi le Red Bull

La Ferrari monopolizza la prima fila nel GP di Monaco di Formula 1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, Charles Leclerc firma il miglior giro in 1’11″376 e scatterà dalla prima fila con il compagno di squadra Carlos Sainz (+0″225). Seconda fila targata Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Quinto Lando Norris (McLaren), che precede George Russell (Mercedes). Solo ottavo invece Lewis Hamilton (Mercedes), alle spalle di Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine). Qualifiche terminate con qualche secondo d’anticipo per un incidente di Perez che ha bloccato tutti gli altri a circa 30″ dal termine delle qualifiche.

