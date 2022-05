Gran Premio di Miami: le due Ferrari partono in prima fila

Uno-due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Charles Leclerc conquista la pole position in 1’28″796 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz (+0″190), che a sua volta precede di 5 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Alle sue spalle c’è il compagno di scuderia Sergio Perez, grande quinto posto per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre era uscito nel Q2 George Russell.“I fan sono pazzeschi, è incredibile essere qui e vedere quanto lo sport sia cresciuto negli ultimi anni – le parole di un raggiante Leclerc – È fantastico, nell’ultimo week-end ho commesso un errore in gara ma ora partiamo in pole e dobbiamo completare l’opera domani. La Red Bull è veloce nel rettilineo, noi in curva: sarà una battaglia dura, speriamo di avere la meglio”.