Grazie Modena, al Braglia si sogna ancora e la B è più vicina

ll Modena vince a tempo scaduto, contro un avversario rimasto in dieci. Una beffa per il Pescara nella tana gialloblù. Il Modena ora stacca la Reggiana in vetta alla classifica e con le dita incrociate inizia ad immaginare il traguardo della B. Recriminazioni del Pescara: un rigore e il gol arrivato abbondantemente oltre il tempo regolamentare.MODENA-PESCARA 1-0Reti: 94′ MinessoModena (4-3-2-1): Gagno; Ciofani (83′ Oukhadda), Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella (60′ Magnino), Gerli, Armellino; Tremolada (60′ Mosti) Giovannini (67′ Minesso); Ogunseye (67′ Ponsi). A disposizione: Narciso, Baroni, Ponsi, Renzetti, Oukhadda, Magnino, Di Paola, Duca, Mosti, Minesso, Longo. All. TesserPescara (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli (70′ Frascatore); De Risio, Pompetti; Clemenza (80′ Cancellotti), Pontisso (60′ Nzita), Rauti (80′ Illanes); Cernigoi (60′ D’Ursi). A disposizione: Di Gennaro, Iacobucci, Cancellotti, Frascatore, Ierardi, Illanes, Nzita, Rasi, Ferrari, D’Ursi. All. AuteriArbitro: Sig. Collu di CagliariAmmoniti: Magnino, Oukhadda, MostiEspulsi: Drudi (doppia ammmonizione)