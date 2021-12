Hamilton vince e aggancia Verstappen: Ferrari settima e ottava

Lewis Hamilton vince tra mille polemiche il Gran Premio dell’Arabia Saudita e completa l’operazione rimonta. Il britannico della Mercedes taglia per il primo il traguardo al termine dei 50 giri del circuito di Gedda, che in questa stagione ha fatto il proprio esordio in Formula 1, ma lo fa col giallo e con una probabile coda polemica. Al secondo posto Max Verstappen e questo vuol dire che i due rivali di questo Mondiale incredibile arrivano all’ultima gara ad Abu Dhabi esattamente a pari punti, con l’olandese davanti per il maggior numero di vittorie. A completare il podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, che precede Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo su McLaren e l’AlphaTauri di Pierre Gasly. In top-10 le due Ferrari, Charles Leclerc settimo e Carlos Sainz ottavo, alle loro spalle Giovinazzi e Norris.