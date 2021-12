Il Carpi esonera Gallicchio: il nuovo allenatore è il brasiliano Togni

Staffetta alla guida del Carpi calcio. La Società Athletic Carpi ha esonerato mister Claudio Gallicchio e ha affidato la panchina della prima squadra al tecnico brasiliano 39enne Romulo Togni. Attualmente il Carpi è settimo nel campionato di serie D, a 15 punti dalla capolista Rimini.Ex mediano di qualità, una volta appese le scarpette al chiodo dopo aver collezionato oltre 360 presenze nel calcio italiano e trenta reti, due delle quali messe a segno in Serie A nella stagione 2012-13 con la maglia del Pescara, Togni ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore guidando il Mezzolara (Serie D), compagine nella quale aveva chiuso la carriera da atleta nella stagione 2017-18, sino al termine della scorsa stagione.Il neo tecnico biancorosso dirigerà la prima seduta d’allenamento nell’immediato pomeriggio di oggi presso il Campo Sportivo di Via Sigonio.

