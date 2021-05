Il mercato degli eSport è fiorente anche in Italia (e il meglio deve ancora venire)

Il mercato degli eSport è sempre più fiorente – e, si vedrà, goloso anche agli occhi dei player più tradizionali del mercato sportivo – anche in Italia. Secondo dei dati di Demoskopea Consulting, infatti, almeno un italiano su due tra chi ha oggi tra i 18 e i 64 anni sa cosa sono gli eSport e più di uno su tre si dice propenso, invece, a provarli. Ciò si traduce, per stare alla seconda edizione del rapporto IIDEA dedicato appunto agli sport virtuali, in almeno 466mila italiani, il 33% in più rispetto alla scorsa rilevazione, che seguono quotidianamente uno o più eSport e più di 1.4 milioni che lo fanno, invece, almeno su base settimanale.Anche il profilo anagrafico di chi li segue è interessante allo scopo di capire meglio il mercato degli eSport: sono per lo più uomini (anche se, ancora secondo IIDEA, sarebbe aumentata di 4 punti percentuali la quantità di donne fan degli sport virtuali, che oggi rappresentano così il 42% del totale), dall’età media di 29 anni, con un livello d’istruzione medio alto e che negli eSports cercano sì svago e divertimento ma, anche, un’occasione per sviluppare spirito di squadra e capacità di lavorare in team (se ne dice convinto almeno il 70% del campione IIDEA) e per relazionarsi con gli altri.Specie in un particolare momento storico in cui le occasioni di interazione dal vivo sono fortemente ridotte. Non è un caso del resto che i mesi passati di lockdown e quarantene siano stati cruciali per l’exploit del mercato degli eSport anche in Italia: su Twitch – che è al momento la piattaforma più utilizzata per seguire gli sport virtuali – ci si ritrovava quando era in possibile farlo dal vivo, e lo si continua a fare, anche per commentare la performance del proprio atleta preferito o, in diretta, le partite serie A Proprio il calcio è, prevedibilmente, il principale driver di successo per gli eSport in Italia: tornando ai dati di Demoskopea Consulting ci sarebbero circa 5 milioni di italiani che si dedicano costantemente alle simulazioni calcistiche. La società ha provato a individuare una correlazione tra squadra del cuore e probabilità di cedere alla tentazione degli sport virtuali, scoprendo che tifosi juventini e interisti sarebbero più propensi ad avvicinarsi a questo mondo. Come si accennava all’inizio, soprattutto, i team delle maggiori squadre italiane sembrano aver intuito le forti potenzialità del mercato degli eSport, tanto da investire in progetti come il primo campionato di eSerie A Tim: dagli inizi di marzo 2021, diciassette squadre di serie A (delle principali rimangono fuori solo Juventus, Napoli e Roma) si sono contese il primo scudetto degli sport elettronici. Con ogni probabilità si tratta di un progetto che verrà ripetuto nelle prossime stagioni, insieme a non poche altre novità.Non solo calcio, però, quasi un quarto degli italiani sembrerebbe interessato anche alle competizioni su ruote e circa il 12% degli italiani seguirebbe già la versione virtuale del motociclismo (è proprio tra giocatori di eSport di questa disciplina, del resto, che ce ne sono di molto conosciuti e con grande seguito).