Il Milan stende subito il Modena e chiude 5-0

Il Milan vince 5-0 contro il Modena a Milanello, con la serie di gol concentrati solo nel primo tempo. Una staffilata di reti che soprende i gialloblù subito. Il Milan si porta in vantaggio dopo appena 2 minuti con il primo gol di Brahim Diaz. Convincente la prestazione dello spagnolo, fresco di annuncio del prestito biennale dal Real Madrid.Al 5' raddoppio di Leao, ispirato proprio da Brahim Diaz. Il 3-0 porta la firma di Tomori che va in gol di testa. E dopo appena 18' di gioco, poker di Krunic dopo un'azione collettiva.“Questo è il periodo di massima difficoltà perché siamo nel pieno del lavoro fisico; avendo trovato anche una squadra di qualità tecnica superiore, sommato alla preparazione con dieci giorni in più sulle gambe, tutto si va complicare. Sicuramente l’emozione iniziale e l’aver subito due reti in tre minuti ci ha messo mentalmente in difficoltà. Dopo dieci minuti, ci siamo ripresi e abbiamo fatto quello che mi aspettavo da questa gara.” - ha affermato il tecnico gialloblù Attilio Tesser nel post gara. “L’atteggiamento che i ragazzi hanno evidenziato in campo è stato positivo, mi è piaciuta la reazione che i miei giocatori hanno avuto giocando in maniera discreta il match e reggendo l’urto che si incontra affrontando un team di Serie A”.Il mister gialloblù è rimasto soddisfatto della prova dei suoi calciatori: “E’ stato un buon allenamento, nel quale abbiamo fatto tanta fatica; essere pesanti sulle gambe ci ha portato ha non essere lucidi di testa, ma questo è normale che accada. Oggi mi premeva maggiormente guardare la fase difensiva pensando alla tipologia di partita che avremmo dovuto disputare; la qualità tecnica, tattica, la rapidità e la destrezza dei singoli calciatori del Milan è emersa, ribadisco, soprattutto nei primi dieci minuti; nel resto dell’incontro non sono arrivati pericolosamente verso la nostra porta”.