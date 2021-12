Il Modena a Imola per cercare la nona vittoria di fila

Il Modena torna in campo a Imola per provare a concludere la nona sinfonia, vale a dire alla ricerca della nona vittoria consecutiva.Troverà però un avversario determinato, deciso e arrabbiato; in settimana, infatti, la Corte Federale d'Appello ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica all'Imolese. La sanzione è collegata a un pregresso deferimento subito dall’Imolese, per la presentazione nei termini previsti ma non nella forma richiesta, dei documenti richiesti dalla commissione appositamente creata dalla FIGC per monitorare le cessioni di partecipazioni societarie. In buona sostanza, i documenti erano probabilmente corretti ma sarebbero stati depositati in modo errato. In primo grado, l’Imolese era stata assolta dal competente Tribunale Federale da tutti gli addebiti che le erano stati contestati; i padroni di casa, contro la decisione della Corte D’Appello, hanno già preannunciato che sottoporranno la questione al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI; ma al momento, in classifica, l’Imolese scende da quota 19 a 17 punti e, per effetto della penalizzazione, si ritrova al quart'ultimo posto, in piena zona play-out.

Il Modena dunque, oltre ad un avversario forte tecnicamente, avrà contro anche le insidie rappresentate dall’impatto che una decisione del genere può suscitare all’interno della squadra e dell’ambiente.Contro l’Imolese i precedenti sono solo cinque, e al momento favorevoli al Modena, che ha totalizzato quattro vittorie e un solo pareggio.Il Modena arriva a Imola sull’onda delle otto vittorie consecutive, e seguito da 520 tifosi, pari al numero dei biglietti messi a disposizione e che sono andati esauriti in poche ore; l’entusiasmo dei tifosi spingerà come sempre i gialli a dare il meglio. Ancora dubbi di formazione per Tesser, perché i rientri sono al momento incerti (Giovannini e Bonfanti a disposizione ma da valutare) e i lungodegenti, ancora sulla via del recupero; il mister predica attenzione, coraggio, umiltà, e chiede di mantenere quella compattezza di squadra e reparto che ha portato alle otto vittorie.Probabile la conferma dell’undici iniziale visto con la Pistoiese, e del modulo 4-3-2-1, cosiddetto ad albero di natale, anche se il mister si riserva le ulteriori valutazioni nelle ultime ore del pregara.Calcio di inizio domani alle 14.30 allo stadio Romeo Galli di Imola.