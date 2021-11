Il Modena ad Ancona: banco di prova per tentare il 'settebello'

Modena in campo allo stadio Dorico di Ancona contro la Ancona-Matelica, la società nata dalla fusione avvenuta in estate tra i due club marchigiani.Padroni di casa a quota 21 punti, 15 dei quali conquistati nelle 7 partite casalinghe disputate, e frutto di 5 vittorie, zero pareggi e 2 sconfitte, con 14 reti segnate e 9 sole subite; un avversario dunque che tra le mura amiche è senza dubbio molto ostico.Di contro un Modena che in formato trasferta oppone numeri di alto livello, 7 partite con 5 vittorie 1 pareggio e 1 sola sconfitta, 14 reti segnate e sole 5 subite.Dunque le due squadre, da questo punto di vista, hanno, nei rispettivi tabellini casa e trasferta, numeri molto simili.Il Modena si aspetta dunque una partita dura, difficile, da giocare con fiducia, coraggio, pazienza e umiltà, le doti che mister Tesser sta predicando nelle ultime settimane e che i gialli hanno dato dimostrazione di avere ben recepito.Il Modena veleggia dall’alto delle sue sei vittorie consecutive e cerca un settebello che sarebbe clamoroso e anche di buon auspicio. Ci sono infatti due curiosità: un filotto di sette vittorie consecutive sarebbe un record per mister Tesser; nel 2016, alla guida dell’Avellino, campionato di serie B, l’attuale mister gialloblu scese al Braglia reduce da sei vittorie consecutive, e furono proprio i gialli a interrompere il filotto, pareggiando la gara per 1-1; oggi il Modena potrebbe dunque restituire a Tesser quel record che gli ha tolto cinque anni fa.Ma non solo; l’ultima volta che il Modena infilò sette vittorie consecutive era la stagione 2000/2001, campionato di Serie C: la Longobarda di De Biasi vinse tutte di un fiato le prime otto partite, partendo la nona a Livorno.Per quanto riguarda le ultime dal campo, alla lista dei lungodegenti Ingegneri, Ogunseye, Giovannini e Marotta, si è aggiunto anche il capitano Pergreffi, infortunatosi domenica scorsa; per tutti si prospetta il rientro a lungo termine; rientrano a disposizione Ponsi e Gerli, con quest’ultimo che riprenderà il suo posto in cabina di regia.Per il resto, conferma per il 4-3-2-1, il modulo “ad albero di natale” che ha garantito, gioco, solidità, e vittorie, con Minesso punta centrale supportato da Mosti e Tremolada.Calcio di inizio alle 14.30 allo stadio Dorico di Ancona.