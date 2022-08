Il Modena al Braglia ospita la Ternana e cerca il riscatto

Un Modena un po’ deluso dai primi due turni di campionato torna in campo questa sera al Braglia, contro l’ostica Ternana, in classifica a quota 3 punti, frutto di una vittoria e di una sconfitta.I gialli giocano per muovere la classifica, dopo un inizio non certo brillante, nel corso del quale il Modena ha fatto vedere cose buone e cose meno buone. Nessun allarmismo, ma, come il mister Tesser ha evidenziato, solamente un po’ di preoccupazione, perché tutto sommato i canarini nelle due gare precedenti avrebbero meritato qualcosa di più, a fronte di prestazioni di discreto livello, per una matricola della serie B.Ma il calcio è spietato e la serie B non perdona, al minimo errore punisce. I gialli devono quindi rialzare la testa, guardare avanti, e rispolverare quelle doti predicate dal mister per tutto lo scorso campionato: umiltà, coesione, determinazione, cattiveria agonistica, testa libera, tensione e concentrazione, senso di appartenenza alla maglia; in poche parole, testa bassa e pedalare, senza paura.La gara di questa sera può costituire uno spartiacque importante, anche alla luce del calendario che attenderà i gialli nelle prossime tre gare, Cagliari e Genoa fuori casa inframezzate dal Brescia al Braglia; tre corazzate che rischiano di fare affondare il canarino.Il Modena dovrà dunque puntare sulle sue qualità e sul solito calore del Braglia, anche questa sera pronto a spingere i gialli verso la vittoria, cercando anche di non farsi distrarre dalle voci di mercato che si sono rincorse in settimana, dalla cessione di Ciofani e Minesso alla Triestina, al valzer degli attaccanti (diversi i nomi accostati in settimana al Modena), al nuovo acquisto Guiebre (oggi non disponibile perchè squalificato), per finire con il tormentone vicenda Azzi, che pare ormai in dirittura di arrivo; è il momento di liberare corpo e mente per calarsi nella realtà del campo.L’ultimo precedente con le Fere umbre al Braglia risale alla stagione 15/16, quando il Modena di Crespo sconfisse i rossoverdi per 1 a 0 con rete di Olivera allo scadere; sarà una gara dal sapore particolare anche per gli ex, mister Tesser, Gagno e Tremolada, che hanno vestito i colori umbri.Per la formazione, si va verso la conferma del modulo visto nelle prime due gare, con i medesimi interpreti scesi in campo a Cosenza, anche se il mister deciderà solo all’ultimo l’undici iniziale.Gara affidata all’arbitro Gualtieri di Asti, con il quale il Modena ha totalizzato 3 gare con 2 vittorie e 1 pareggio, mentre la Ternana ha una tradizione negativa, tre gare e zero vittorie con zero gol segnati.Tanti i temi in campo questa sera che il canarino dovrà saper svolgere con abilità per cominciare a volare sbarazzandosi delle pericolose fere umbre.Calcio di inizio alle 20.45 allo stadio Braglia.