Il Modena apre le porte ai tifosi: allenamento per 220 con Green Pass

In vista del derby con la Reggiana, l’allenamento di giovedì pomeriggio al campo Zelocchi delle ore 17, sarà aperto ai tifosi. La capienza ridotta al 50% per le regole anti-covid, consente l’accesso a 220 persone.Gli spettatori potranno accedere solamente con il green pass valido utilizzando il QR code ottenibile attraverso le applicazioni: Io, Immuni oppure tramite il fascicolo sanitario.Come da normativa vigente, l’accesso non sara’ consentito esibendo qualsiasi altra documentazione anti Covid19 diversa dal Green Pass

