Il Modena chiude il campionato con il già retrocesso Lecco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Lecco è reduce da quattro sconfitte consecutive, mentre il Modena non vince fuori casa dal 4 novembre scorso (2 a 1 a Catanzaro); i gialli hanno giocato a Lecco 13 volte, con 8 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 2 vittorie del Modena; l’ultima a Lecco risale al 7 gennaio 2001, campionato di serie C, finì 2 a 1 per il Modena con le reti di Milanetto e Ungari; il Lecco non batte il Modena in casa dal 22 marzo 1998, 2 a 1 per i padroni di casa, campionato di serie C; l’ultima gara al Rigamonti-Ceppi tra le due squadre in serie B risale invece al 29 settembre 1968, finì 3 a 1 per il Lecco.



Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, e il Modena arriva alla gara di oggi pieno di cerotti; alle croniche assenze di Gargiulo, Guarino, Gerli, Duca, Ponsi, Oukhadda, si aggiungono quelle di Abiuso e Gliozzi, oltre a Battistella che rimane in dubbio. Il mister vuole finire bene la stagione e ha chiesto impegno, applicazione tattica e mentale, cattiveria agonistica e voglia di giocare per la maglia, per la società, per i tifosi, e perché no, anche per provare a salutare il campionato con una vittoria.



Per la formazione, non ci sono tante indicazioni, dato che Bisoli dovrà fare la conta dei numerosi assenti; davanti a Gagno, probabile linea a quattro Riccio, Zaro, Pergreffi, Cotali; a centrocampo, Magnino, Santoro e Palumbo (nel caso di assenza di Battistella), mentre davanti, probabile spazio a Tremolada (ormai prossimo all’addio), all’ex Di Stefano, e a uno tra Manconi e Strizzolo; tra i convocati anche i due giovani della primavera Olivieri e Oliva, ai quali Bisoli potrebbe concedere qualche minuto per valutarli in ottica futura.



Arbitra Collu di Cagliari, con il quale entrambe le squadre, nei precedenti finora disputati, hanno sempre vinto; il Modena ha infatti 3 vittorie su 3, mentre il Lecco ha 4 vittorie su 4.



Calcio di inizio alle ore 20.30 al Rigamonti-Ceppi di Lecco, davanti ad oltre 300 fantastici tifosi canarini, come sempre encomiabili, che anche in occasione dell’ultima trasferta non mancheranno di fare sentire il loro calore e il loro sostegno.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc