Il Modena continua a sperare. E la fiducia cresce

Un gol di Ingenieri alla metà del primo tempo è sufficiente al Modena per vincere a Fano, un campo difficile sul quale il Modena non si imponeva dal 29 marzo 1986, 2-1 all’epoca il finale della gara con le reti di Frutti e Domini; fu quella l’ultima vittoria del Modena a Fano e al termine di quella stagione il Modena, guidato da Gigi Mascalaito, salì in serie B.Il rigore del possibile pareggio, sbagliato dal fanese Barbuti, originario di Sassuolo, nel secondo tempo, potrebbe anche essere un altro indizio che, tra corsi e ricorsi storici, potrebbe portare fortuna al canarino.Il Modena a Fano non ha giocato una grande partita, ma, dopo le 4 sconfitte nelle ultime 4 trasferte, con 9 reti subite e zero segnate, era importante dare un segnale e invertire la tendenza negativa che stava prendendo il sopravvento, e sterzare decisamente verso un risultato favorevole.Risultato pieno che il Modena ha conquistato e che da anche continuità alla vittoria interna nell’anticipo Pasquale contro l’Arezzo, aiutando certamente la squadra a ritrovare morale e fiducia nelle proprie capacità.I gialli mettono in cascina la seconda vittoria consecutiva, che mancava dal 21 febbraio (4 a 1 al Braglia alla Sanbenedettese) e la prima in trasferta nelle ultime 5, che mancava dal 18 febbraio, 1 a 0 a Salò contro la Feralpi.Il lungo digiuno è stato spezzato e i gialli si avvicinano al consolidamento della quarta posizione in ottica playoff, che consentirebbe di passare direttamente alla fase nazionale, saltando il turno preliminare. Questo consentirebbe non solo di saltare una gara, ma anche di avere maggiore tempo per preparare le fasi finali, godendo nel contempo di maggiore e adeguato recupero per consentire di smaltire le tossine fisiche e mentali del campionato e ripartire tonici e concentrati per giocare al massimo i play off.La Lega di serie C, ha nel frattempo diramato, nella giornata di ieri il calendario dei playoff promozione, che si giocheranno a partire da domenica 9 maggio e si concluderanno oltre un mese dopo, domenica 13 giugno; una sorta di altro campionato, composto, se fosse giocato per intero, e per le squadre dal sesto posto in giu, da ben 10 partite, un vero tour de force.I Playoff cominciano come detto domenica 9 maggio; se il Modena fosse la migliore delle quarte classificate dei tre gironi, disputerebbe la prima gara domenica 16 maggio, con avversario in arrivo dagli atri gironi e con sede da definire, dato che in questo momento, a campionato ancora in corso, è impossibile ipotizzare i piazzamenti; diversamente, in caso di piazzamento al quarto posto ma non come migliore delle quarte, il Modena disputerebbe la prima partita mercoledì 12 maggio, contro una avversaria del proprio girone.Il migliore quarto posto consentirebbe due settimane di recupero (il campionato si conclude il 2 maggio) e dunque maggiore tempo per preparare al meglio quello che di fatto diventa un vero e proprio minicampionato.