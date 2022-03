Il Modena di scena a Carrara

Il Modena torna in campo oggi pomeriggio a Carrara per la trentunesima giornata, dodicesima di ritorno, in una gara che ha tanti temi di interesse.All’andata finì 2 a 0 per il Modena, che giocò per quasi un ora in inferiorità numerica, ma la gara di oggi non sarà una passeggiata.La Carrarese a quota 38 occupa la decima posizione ed è in piena corsa playoff; in casa, su 14 partite disputate, ha ottenuto sette vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta, condite da 21 reti segnate e solo 10 subite; un ruolino di marcia casalingo di tutto rispetto, che ha portato in dote 27 dei 38 punti totali di classifica. Una squadra casalinga, e dunque pericolosa tra le mura amiche dello stadio dei Marmi.Il Modena è chiamato a dare un segnale di ripresa dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l’Olbia; inoltre i cugini di oltre Secchia sono usciti battuti ieri sera dallo stadio Porta Elisa di Lucca; la sconfitta della Reggiana mantiene i gialli al primo posto e concede loro la ghiotta occasione, in caso di risultato positivo, di allungare nuovamente in classifica.In terra toscana dunque si potrebbero compiere i giochi, dato che il destino concede al Modena una importante occasione non solo di riscatto, ma anche di consolidare il proprio primato.I gialli dovranno giocare una gara attenta, con spirito aggressivo e voglia di gol, mettendo sul campo incisività, determinazione, compattezza di squadra, con la consapevolezza che il campionato non conosce pause e oggi offre una grande opportunità di rilancio; dal punto di vista mentale, la vittoria del Modena di oggi potrebbe avere un impatto decisivo sul campionato.Per la formazione, Tesser pensa a qualche rotazione, anche perchè martedì 15 si torna di nuovo in campo al Braglia contro il Siena; per oggi, probabili dall’inizio Silvestri, Magnino, Mosti, e Minesso, al posto rispettivamente di Piacentini, Scarsella, Tremolada, e Ogunseye, comunque pronti a subentrare; probabile l’impiego dall’inizio di Giovannini; per il resto, si va verso la conferma degli altri titolari, e del consueto modulo di gioco; come sempre il mister riserva le scelte decisive negli ultimi minuti del prepartita.La Carrarese ha messo a disposizione dei tifosi gialloblu 465 biglietti che sono andati esauriti in poche ore; i tifosi gialloblù seguiranno in massa la squadra pronti come sempre a dare il loro sostegno e il loro contributo.Calcio di inizio alle ore 14.30.