Il Modena fa 13, ma vince anche la Reggiana

Nella 23esima giornata di campionato, dopo un lungo stop, tornano alla vittoria le capolista Modena e Reggiana. Al Braglia per i gialloblù è andato in scena la tredicesima vittoria, con un netto 2-0 contro la FermanaMODENA-FERMANA 2-0Reti: 48′ Tremolada rig., 96′ AzziModena (4-3-2-1): Narciso; Ciofani, Pergreffi, Piacentini, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada (88′ Duca), Mosti (76′ Ogunseye); Minesso (92′ Ponsi). A disposizione: Spurio, Maggioni, Renzetti, Ingegneri, Di Paola, Giovannini, Bonfanti. All. TesserFermana (3-4-2-1): Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta (88′ Kyeremateng); Alagna (88′ Rodio), Capece, Graziano, Sperotto; Bolsius (66′ Pannitteri), Marchi (77′ Frediani); Cognigni (77′ Nepi). A disposizione: Moschin, Manardi, Rossoni, Corinus, Pistolesi, Bugaro, Rovaglia. All. RiolfoArbitro: Sig. Bordin di Bassano del GrappaAmmoniti: Piacentini, Graziano, Alagna, ScarsellaFoto: Modenacalcio.comSERIE C girone B 23ª giornataCesena-Viterbese 0-0Entella-Gubbio 4-0 (22’ Di Cosmo, 40’ Capello, 62’ Magrassi, 73’ Schenetti)Modena-Fermana 2-0 (45’ Tremolada, 97' Azzi)Pescara-Montevarchi 4-2 (3’ Ferrari, 6’ su rigore Gambale, 20’ Rauti, 45’ Rauti, 53’ Intinacelli, 93’ Ferrari)Reggiana-Pistoiese 3-1 (11’ Cauz, 25’ Lanini, 45’ Sottini, 89’ Cauz)Vis Pesaro-Teramo 0-2 (3’ De Grazia, 31’ Bernardotto)Pontedera-Ancona Matelica 0-5 (2’ Faggioli, 14’ Sereni, 49’ Moretti, 68’ Moretti, 82’ Iannoni)Grosseto-Carrarese domani ore 14.30Olbia-Lucchese domani ore 14.30Siena-Imolese domani ore 14.30CLASSIFICAReggiana 51Modena 51Cesena 40Entella 36Pescara 35Ancona Matelica 35Gubbio 29Vis Pesaro 27Lucchese 26Carrarese 26Olbia 25Pontedera 24Siena 23Teramo 22Montevarchi 21Fermana 21Imolese (-2) 19Pistoiese 16Viterbese 15Grosseto 14