Il Modena in campo a Pontedera per superare se stesso

Modena in campo domani a Pontedera per l’ultima giornata del girone di andata contro i toscani padroni di casa; un campo e un luogo per certi versi stregato per i colori gialloblu, e che non evoca bei ricordi.Tra Modena e Pontedera non ci sono precedenti a livello di campionato; l’unico precedente, giocato proprio in Toscana risale al 6 agosto 2017, quando nel primo turno di Coppa Italia di serie C, il Modena allora allenato da Capuano uscì sconfitto per 4 reti a zero; era la disgraziata stagione che poi culminò, nel novembre di quell’anno, con il fallimento del Modena.Il Modena ha giocato a Pontedera anche il 9 ottobre di quest’anno, ma in quell’occasione era ospite del Montevarchi; dopo la rete del vantaggio di Scarsella, i gialli subirono la rimonta dei padroni di casa, uscendo sconfitti per due reti a uno; da quella sconfitta, che a posteriori è stata salutare, il Modena ribaltò la propria stagione e iniziò il proprio cammino verso il record di vittorie consecutive, arrivato oggi a dieci.Tesser va verso il recupero di alcuni dei lungodegenti, tra cui Ogunseye e Ingenieri, oltre a uno tra Pergreffi e Silvestri; certamente assenti gli infortunati Duca e Bonfanti, ancora in dubbio Giovannini.Sicura la conferma del solito modulo 4-3-2-1 “ad albero di natale” con Tremolada e Mosti a supporto della punta centrale per la quale si va al ballottaggio tra Minesso e il rientrante Ogunseye.Il mister valuta anche altre soluzioni a turnover, dato che mercoledì 22 si ritornerà subito in campo per la prima giornata di ritorno, ultima gara prima della sosta natalizia.Il Modena è atteso da una gara molto difficile, e guai a sottovalutare i toscani, squadra solida e rognosa; ma il Modena adesso è un rullo compressore, che viaggia a ritmi elevatissimi e ha le armi per spolverare anche il Pontedera.Calcio di inizio allo stadio Mannucci di Pontedera, terreno sintetico, domenica pomeriggio alle ore 17.30.