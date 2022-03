Il Modena inciampa, ma nessun dramma

Il Modena inciampa e cade al Braglia, dopo 21 risultati utili consecutivi (di cui 19 vittorie, 11 delle quali consecutive in casa); l’Olbia ringrazia e porta a casa i tre punti.Gialli non brillantissimi nel primo tempo, e apparsi un po’ affaticati dopo un estenuante mese di febbraio.L’Olbia si difende con ordine e senza strafare, e nel finale di primo tempo in quattro minuti mette a segno un devastante uno-due che manda i gialli al riposo tramortiti.Nella ripresa Tesser inserisce subito forze fresche (Duca, Mosti e Ponsi per Scarsella, Ogunseye e Tremolada) e i gialli appaiono rinfrancati. Il cambio di marcia si concretizza con la rete di Ciofani che accorcia le distanze; il Braglia ci crede, assieme alla squadra, e i gialli spingono in modo deciso; Tesser schiera l’artiglieria, (dentro anche Longo e Giovannini per Minesso e Armellino), e si gioca solo nella metacampo dei sardi, ma le parate di Ciocci e un po’ di appannamento fisico e mentale, specie nel finale, impediscono la rimonta del Modena; i gialli lasciano sul terreno i tre punti ma restano a + 2 sui cugini di oltre Secchia.Un episodio negativo, dal quale ripartire a testa bassa, con le stesse certezze fino ad ora acquisite, e dal quale i gialli sapranno certamente riprendersi, a cominciare dalla trasferta di Carrara di domenica prossima.