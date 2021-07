Il Modena ingaggia Baroni in difesa e capo scouting Pecini

Entra i gialloblù calciatore Riccardo Baroni lo scorso anno al Frosinone. Il difensore, classe 1998, ha sottoscritto un contratto triennale. L'annuncio del Modena Calcio è arrivato nel giorno in cui è stato ufficializzato anche l’arrivo in società di un dirigente dalla comprovata esperienza nazionale ed internazionale come Aldo Pecini.Il neo gialloblù ricoprirà il ruolo di capo scouting, rafforzando ed implementando l’attuale staff dirigenziale del club.Aldo Pecini ha una carriera lunghissima cominciata alla Fiorentina nel 1992 da osservatore, poi Bologna (1997-2000), Chievo (2000-2002), Lazio (2003), Inter (2003-2005), Torino (2006-2007), Parma (2007-2010), Zenit (2010-2012), Manchester City (2012-2013), Juventus (2014-2016) e Napoli (2016-2021).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.