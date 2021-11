Il Modena ne infila 7 e punta al record della 'Longobarda' di De Biasi

Modena cala il settebello ed espugna lo stadio del Conero con una rete di Scarsella allo scadere del primo tempo. I gialli conquistano la settima vittoria consecutiva e rimangono nella scia dei cugini di oltre Secchia.Il Modena regala a Tesser un record personale che gli aveva tolto; nel 2016, alla guida dell’Avellino, campionato di serie B, l’attuale mister gialloblu scese al Braglia reduce da sei vittorie consecutive, e furono proprio i gialli a interrompere il filotto, pareggiando la gara per 1-1; il Modena ha tolto, ma ha anche restituito al mister un record importante.L’ultima volta che il Modena infilò sette vittorie consecutive era la stagione 2000/2001, campionato di Serie C: la Longobarda di De Biasi vinse tutte di un fiato le prime otto partite, perdendo la nona a Livorno; i gialli hanno adesso nel mirino questo altro primato.Il Modena ha tutto sommato meritato la vittoria; ha faticato e sofferto nei primi minuti di gioco, poi, una volte prese le adeguate contromisure, ha saputo gestire la gara fino al meritato vantaggio; nella ripresa, alcune ottime occasioni non sfruttate a dovere hanno impedito il raddoppio dei canarini, che negli ultimi minuti di partita hanno sofferto sulla pressione dei padroni di casa, alla disperata ricerca del pareggio.Un paio di mischie nel finale in area di rigore hanno fatto correre qualche brivido ai tifosi gialloblu presenti sugli spalti, che però alla fine hanno potuto esultare.Una vittoria importante, conquistata con le armi e le doti che il mister sta predicando, vale a dire coraggio, pazienza, umiltà e personalità.I gialli sono sulla buona strada, anche se rimane da limare qualche altro dettaglio; se proprio si vuole evidenziare un difettuccio, nella ripresa la gara andava chiusa, occorreva cioè quel pizzico di cattiveria agonistica in più per mettere il risultato in ghiaccio ed evitare di soffrire; il Modena in ogni caso continua a lanciare segnali importanti al campionato.